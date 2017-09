Rai Vloet voor twee duels geschorst na rode kaart tijdens Achilles '29-NAC Breda

BREDA - De rode kaart die NAC-voetballer Rai Vloet opliep in de verloren bekerwedstrijd tegen Achilles '29 (4-3) levert hem twee wedstrijden schorsing op, plus één wedstrijd voorwaardelijk. Dat zegt NAC-trainer Stijn Vreven tegen Omroep Brabant.

De aanvallende middenvelder liet na de wedstrijd zelf nog weten het absoluut niet eens te zijn met zijn rode kaart, toch heeft NAC de schorsing wel geaccepteerd.





"Als je leest hoe negatief het scheidsrechtersrapport is, dan kunnen we niet heel ongelukkig zijn met deze uitkomst", zegt Vreven. Blij met de schorsing is hij begrijpelijk niet: "Het zijn twee wedstrijden te veel, dat lijkt me duidelijk."De blamage tegen Achilles '29 krijgt met deze schorsing een nog zuurdere nasmaak voor de formatie uit Breda. Vreven noemde de wedstrijd al 'misschien wel de grootste ontgoocheling in mijn carrière'.