Rechtszaak Grass Company uitgesteld: 'Eerst Johan van Laarhoven terughalen uit Thailand'

BREDA - De rechtszaak tegen de Tilburgse coffeeshopketen de Grass Company is van start gegaan, maar al snel uitgesteld: voor onbepaalde tijd. De onderzoeksrechter neemt het dossier nu over.

Het uitstel komt er op verzoek van de advocaten van onder andere de verdachte Frans van Laarhoven (59). De advocaten willen dat eerst zijn broer Johan (56) naar Nederland komt, vanuit Thailand. Daar zit hij een lange en omstreden celstraf uit.



Getuigen

"Er moeten nog een hele hoop knopen worden doorgehakt voordat de zaak op zitting kan komen", zei advocaat Gerard Spong donderdag. De advocaten willen ook meer getuigen horen dan het OM wil.



Verder willen de advocaten een mediacircus rond de verdachten voorkomen. Het OM is akkoord gegaan met het opschorten van de zaak en overdracht aan de rechter-commissaris (de onderzoeksrechter). De advocaten reageerden tevreden.



Achter gesloten deuren

Woensdag was er al besloten een zitting in de rechtbank van Breda. De advocaten wilden alleen aan het OM en de rechtbank uitleggen waarom ze tegen de aanklachten zijn, zonder media-aandacht.



Donderdag besloot de rechtbank in het openbaar verder te gaan. Maar dat verliep toch op een ongebruikelijke manier: eerst weer achter gesloten deuren, daarna was er een korte zitting die een minuut duurde en uiteindelijk mochten ook de media meeluisteren.



'Persoonlijk drama'

Een van de officieren noemde de start van het proces 'een belangrijk moment'. Ze ging verder

met de mededeling dat ze iets wilde zeggen over Johan van Laarhoven.



Rechtbankvoorzitter Kooijman greep in door te zeggen dat dat niet aan de orde is. Officier Melssen deed het toch. "Het is buitengewoon vervelend en een persoonlijk drama", zei ze. Advocaat Spong reageerde meteen geprikkeld: "Wel een beetje laat." De rechtbankvoorzitter kapte de discussie af die ontstond.



Gezondheid

Advocaat Spong meldde na de zitting donderdag dat het 'heel erg slecht' gaat met Johan van Laarhoven. "Hij houdt het niet lang meer vol".



Spong zei dat nu voorkomen moet worden dat Johan 'tussen zes planken' terugkeert.



Forse aanklacht

Er ligt een groot pakket aan beschuldigingen tegen Johan en Frans van Laarhoven: lidmaatschap van een misdaadorganisatie, grootschalig witwassen, belastingfraude en drugshandel.



Ook twee medewerkers van coffeeshopketen The Grass Company zijn aangeklaagd net als twee Tilburgse bedrijven van de broers.



Proces

Twee aanklachten zijn vervallen (nietig verklaard) Het gaat dan om een aanklacht tegen een Luxemburgse bank en een bedrijf in Panama. De rechtbank neemt deze zaken dus niet in behandeling.



Opvallend bij de start van dit proces was de volle zaal: Naast een zestal advocaten met verdachten, waren er twee griffiers in plaats van eentje. Het OM heeft drie officieren van justitie ingezet.