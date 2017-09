Onzekerheid troef na Prinsjesdag voor Afslag Eindhoven en Matzer

DEN BOSCH - Twee Brabantse theatergezelschappen zitten in onzekerheid over de nabije toekomst. Afslag Eindhoven en Matzer uit Den Bosch hebben vorig jaar uit Den Haag subsidie gekregen voor één jaar. De verwachting was dat de regering dit jaar zou gebruiken om een definitieve oplossing te vinden. Uit de miljoenennota blijkt dat die opplossing er nog niet is.

Het betekent dat de twee gezelschappen drie maanden voor het eind van het jaar nog niet weten hoe ze er volgend jaar financieel aan toe zijn. Tegelijkertijd moeten ze wel contracten afsluiten over de voorstellingen die ze volgend jaar gaan maken en in de theaters willen presenteren.





De voorgeschiedenis is ingewikkeld. De situatie ontstond toen het Fonds Podiumkunsten een aantal gezelschappen artistiek wel bijzonder vond maar ongeveer tien miljoen tekort kwam om hun plannen te kunnen subsidieren. Partijen in de Tweede Kamer hebben die situatie toen opgelost door in ieder geval voor één jaar geld beschikbaar te stellen.De verwachting was dat regering en parlement dit jaar een definitieve oplossing zouden vinden. Mede door de lange formatie is dat tot nu toe niet gelukt. Ook elders in het land verkeren gezelschappen in onzekerheid. Zij proberen op dit moment in Den Haag aandacht te vragen voor hun situatie.Het ingewikkelde is dat de gezelschappen áls ze de subsidie krijgen, een minimaal aantal voorstellingen moeten brengen. Ze proberen het op te lossen door nu met twee planningen tegelijk te werken: één voor een situatie met rijkssubsidie en één voor een toekomst zonder geld uit Den Haag.