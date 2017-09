Pratende prullenbakken met speciale stemmen voor Sinterklaas of Kerstmis

BERGEN OP ZOOM - Als je je afval weggooit in Bergen op Zoom, kun je zomaar ineens worden aangesproken door een trol, heks of kabouter. In het centrum staan sinds woensdag zeven pratende prullenbakken. Big Belly's heten ze.

Het moet zo leuker worden om je afval weg te gooien en dus zwerfvuil voorkomen. Elke bak heeft een ander typetje, dat verschillende stemmetjes kent. Zo roept één van de bakken: "Dankjewel, eet maar gauw. Haal mijn rommel uit elke hoek. Laten we snel de straat weer schoon hebben, wie weet komt er hoog bezoek."





Wisselende stemmen

De kliko's stonden er al langer, maar zijn 'opgepimpt'. De geluiden kunnen worden aangepast. Zo is het mogelijk een speciale stem in te stellen voor Sinterklaas of Kerstmis. Alle bakken werken op zonne-energie.





De bakken trekken veel bekijks. "Het is hartstikke leuk! Ik doe het nog eens een paar keer." Ine den Aantrekker uit (76) Bergen op Zoom is razend enthousiast. "Dit gaat zeker helpen om tegen zwerfvuil."



Ook Tilburg en Eindhoven zijn op zoek naar hun eigen Holle Bolle Gijs. De twee gemeenten hielden samen een ontwerpwedstrijd. Op 3 oktober worden de beste ideeën gepresenteerd in een grote finale.