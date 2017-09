'Schrijnend tekort aan openbare toiletten voor vrouwen moet hoognodig aangepakt worden'

TILBURG - D66 en GroenLinks hebben raadsvragen gesteld over het nijpende gebrek aan openbare toiletten voor vrouwen in Tilburg. De stad bungelt al tijden in de onderste regionen van de lijst van 'meest gastvrije toiletgemeente in Nederland'.

Raadsleden Jan van Esch (D66) en Natalie Nijs (GroenLinks) vragen zich af of het college zich bewust is van het grote openbare toilettekort en of er geld beschikbaar komt om hier iets aan te veranderen.



Wildplaszaak

Directe aanleiding voor de raadsvragen is een wildplaszaak in Amsterdam, aangespannen door een jonge vrouw. Zij vocht een boete aan - uiteindelijk zonder succes - met het argument dat er te weinig mogelijkheden voor vrouwen zijn om te plassen.



De partijen benadrukken dat in Amsterdam per 582 vierkante meter een openbaar toilet staat, terwijl dat er in Tilburg één per 3625 vierkante meter is. Nogal een verschil.



Plasproblematiek

Tilburg kampt al langer met plasproblematiek. Het gebrek aan toiletvoorzieningen in de stad heeft geleid tot een grote overlast door wildplassers. Sommige ondernemers hebben om die reden al opvallende maatregelen genomen.



Probleem

D66 en GroenLinks benadrukken dat het gebrek aan openbare toiletten in Tilburg niet alleen een probleem voor vrouwen is, maar ook voor gehandicapten en ouderen.