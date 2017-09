Meisjes met elkaar op de vuist, politie zoekt oudere man die slachtoffer hielp

HELMOND - De politie van Helmond is op zoek naar een 'oudere man' die een slachtoffer heeft geholpen toen een aantal meisjes met elkaar op de vuist ging. De matpartij brak donderdagmiddag los op de hoek Oostende en Helmondselaan.

In totaal vlogen vijf meiden elkaar in de haren. Volgens de politie waren de knokkende dames ongeveer veertien tot vijftien jaar oud. Het is niet bekend wat de aanleiding voor de ruzie was.



Kneuzingen

Een van de betrokkenen ging gestrekt tegen de grond. Een nog onbekende oudere man schoot haar te hulp. Andere vechtersbazen zouden kneuzingen hebben opgelopen. Een van de meisjes moest voor haar verwondingen naar een dokter.





Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar de politie neemt de vechtpartij serieus op. Via twitter worden ooggetuigen verzocht zich te melden. Dat geldt in het bijzonder voor de oudere hulpverlener die als redder in nood kwam opdagen.