Tak staat altijd voor iedereen klaar en is daarom de Gouden Buur van Brabant

HEUSDEN - De 'Gouden Buur' van Brabant is Tak van der Most uit Heusden. Ze ontving de onderscheiding donderdagmiddag uit handen van burgemeester Jan Hamming. De prijs is een initatief van de buurtapp Nextdoor. Iedere provincie is één gouden buur verkozen.

Voor Tak kwam het als een grote verrassing. Haar man lokte haar met een smoes mee naar het Gouveneurshuis waar het ontvangstcomité op haar wachtte.



Nietsvermoedend ging ze in de zaal zitten, waar ze even later onder luid applaus in het zonnetje werd gezet. "Wat is dit jongens, ik houd hier helemaal niet van!", was haar eerste reactie."Ik ben niet gewend om dit soort complimenten te krijgen, ik vind het geweldig" aldus Tak. Ze ontving een speciaal tegeltje met de tekst 'Beter een Gouden Buur dan een verre vriend', dankzij haar tomeloze inzet voor de gemeenschap in Heusden. Ze organiseert allerlei activiteiten in haar omgeving en staat altijd voor iedereen klaar. "Buiten het feit dat ze een geweldig mens is, verbindt ze alles wat er te verbinden valt", vertelt burgemeester Hamming bij de overhandiging.