Inbraakgolf opgelost met aanhouding jonge Zeeuwse autodieven in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Met de aanhouding van vier jonge Zeeuwen in Bergen op Zoom denkt de politie een serie inbraken in vakantiehuizen en autodiefstallen in de provincie Zeeland te hebben opgelost.

De verdachten tussen de 18 en 22 jaar liepen dinsdagnacht tegen de lamp op de Van Swietenlaan in Bergen op Zoom. Agenten zette de auto met de jonge mannen aan de kant vanwege hun rijgedrag.



Gestolen spullen

In het voertuig vond de politie spullen die waren gestolen bij inbraken in de provincie Zeeland. De vier verdachten zijn meegenomen naar het bureau en in de cel gezet.



Bij doorzoekingen van huizen in Zeeland werden ook spullen teruggevonden. Een 17-jarige jongen die in een van de huizen was, is opgepakt, omdat hij in een gesloten jeugdinrichting hoorde te zitten. De politie verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen.



Inbraakgolf

In augustus en september vond er een inbraakgolf plaats in Domburg, Kamperland, Gapinge, Kruiningen en Nieuwdorp. Daarbij werden ook auto's gestolen. De wagens zijn op één na allemaal teruggevonden.