Bart (58) was een man van etiquette, maar had plotseling geen tafelmanieren meer: het was Alzheimer

UDEN - Toen de diagnose Alzheimer kwam had Tineke Reijbroek al anderhalf jaar lang van alles gemerkt aan haar man. "Bart was een man van etiquette, maar plotseling had hij geen tafelmanieren meer. Hij begon al te eten voordat de anderen hun bord hadden opgeschept, te spaaien zoals wij dat noemden."

Tineke is een van de mensen in het boek 'Mist' over jonge mensen met een demente partner. Het wordt donderdag in Uden gepresenteerd.



Pas toen haar man ook fysieke ongemakken kreeg werd hij getest. "Eerlijk gezegd had ik gehoopt op een andere uitslag, maar ik was ook opgelucht, omdat het klopte met wat ik al langer had gezien en gevoeld."



Bart was 58 toen uit onderzoek bleek dat hij vasculaire dementie had. '"Voor onze kinderen was de periode waarin hij nog thuis woonde heel moeilijk", zegt Tineke Reijbroek. "Hij was heel nadrukkelijk aanwezig, alles draaide om hem. Hij was de rem op dingen kwijt, kon bijvoorbeeld ontzettend aan de drank gaan, dus we konden hem ook niet meer alleen laten."



'Alle remmen gingen los'

Na twee maanden was het thuis niet meer te doen en moest Bart naar een verpleeghuis. "Hij vond het verschrikkelijk, hij wilde zijn eigen regie nog houden en dat ging niet meer." Uiterlijk kon hij voor bezoek nog de schijn ophouden dat er niets met hem aan de hand was, omdat hij mensen nog herkende en goede gesprekken voerde. "Maar een kleinigheid kon al genoeg zijn om hem agressief te maken. "



Tineke geeft het voorbeeld van bezoek dat na een reisje met vakantiefoto's langskwam. "Als ze dan weg waren kreeg ik de volle lading, want ik was een slechte echtgenote omdat ik hem niet eens mee op vakantie nam, maar hem in het verpleeghuis wegstopte." Oorlog, noemt Tineke het. "Dat heb ik altijd heel moeilijk gevonden."



Bart stierf in 2015 als gevolg van euthanasie.





Na zijn dood werkte Tineke samen met fotograaf Dorris Duurland aan het boek 'Mist'. Daarin staan portretten van 35 partners van jonge mensen met dementie. De bijbehorende fototentoonstelling is te zien in de Kruisherenkapel in Uden.