Oma Marie (90) vlogt over de liefde: 'Het was verschrikkelijk, ge mocht niks!'

GEMONDE - Vloggen iets voor jongeren? Niet als het aan oma Marie uit Gemonde ligt. De 90-jarige scoort duizenden views met haar kanaal: 'Ik ben Oma'.

"Ik ben 90 jaar en vlogger, kom je een keer bij me rikken of jokeren? Houdoe!", zo beschrijft vlog-oma Marie Verhagen haar kanaal. Twee weken geleden verscheen ze voor het eerst op YouTube. Inmiddels heeft ze vier video's geplaatst.

In de eerste video maak je kennis met haar in een vraag-antwoordgesprek. Zo vertelt ze over de moeilijkheden in de liefde. Je mocht niet zomaar een relatie beginnen. "Het was verschrikkelijk! Ge mocht niks!", roept ze in onsmiskenbaar Brabants dialect. Ook wil ze dolgraag nog een keer vliegen. In haar laatste vlog gaat ze koken: Hollandse pot.

Hulp van kleinzoon

Het idee om te gaan vloggen komt van haar 22-jarige kleinzoon Martijn Verhagen. "Ik verveelde me en maakte regelmatig filmpjes met oma voor Instagram. Ik kreeg zoveel positieve reacties, dat ik hier meer mee wilde doen." En dus begon hij een kanaal met zijn oma in de hoofdrol. Martijn filmt en monteert. Oma doet de rest.

"De meeste vloggers zijn erg onecht", vertelt Martijn. "Oma blijft puur en oprecht. Dat maakt haar zo'n goede vlogger. Ze neemt geen blad voor de mond en ze heeft veel zelfspot".

Eenzaamheid

Haar kleinzoon heeft een duidelijk doel met het plaatsen van haar vlogs. "Ik wil laten zien hoe leuk het kan zijn om met je oma te kletsen. Zoveel ouderen zijn eenzaam. Ik hoop dat mensen door de vlogs eens wat vaker met hen gaan praten."



Oma heeft er nog geen genoeg van. "Ze blijft er heel nuchter onder. Ze snapt niet dat mensen in haar geïnteresseerd zijn." Veel meer vlogs zijn in de maak. Zo wil Martijn zijn oma meenemen naar Amsterdam. "Alles buiten het dorp is al ver. Ik ben benieuwd hoe ze reageert." Ook komt er een video waarin oma kennis maakt met het leven als een twintiger en alles wat daarbij hoort.

De vlog-oma kon ons nog niet te woord staan. Ze was naar de kaartclub.