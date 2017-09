Vermiste Osseman (23) uit Diessen teruggevonden in Amsterdam

AMSTERDAM/DIESSEN - De 23-jarige vermiste Osseman Qadir Raja uit Diessen is weer terecht. De jongeman is donderdagmiddag in goede gezondheid teruggevonden in Amsterdam. Dat meldt de politie.

De jongen met een verstandelijke beperking was sinds woensdag vermist. Hij vertrok vanaf een instelling van Amarant aan de Julianastraat in Diessen. Daarna werd niets meer van hem vernomen.



Urgent

De politie noemde de vermissing zeer urgent, omdat Osseman het denkvermogen van een kind tussen de drie en zeven jaar oud heeft.



Volgens de politie wordt de jongeman terug naar de instelling in Diessen gebracht. Wat Osseman in Amsterdam deed en hoe hij daar is gekomen, is niet bekend.