Jermaine wilde met zijn biografie iedereen bedanken, na zijn dood is het boek gepresenteerd

TILBURG - ‘Opgeven is geen optie’ luidt de titel van zijn biografie, maar de werkelijkheid was wreed voor Jermaine de Wind. De fitnessinstructeur uit Tilburg overleefde eerder dit jaar acht hersentumoren maar werd toch ingehaald door zijn ziekte. Een week geleden overleed hij. Donderdag werd Jermaine's boek alsnog gepresenteerd.

Jermaine keek al maanden uit naar de vervolmaking van het boek. Het was als een baken, een strohalm om zich aan het leven vast te klampen, langer bij zijn familie te kunnen zijn.



Jermaine wilde boekpresentatie in 013

"Als het verhaal anders was afgelopen, stonden we nu in poppodium 013 in Tilburg", vertelt schrijfster Ineke van Pelt. "Hij wilde iedereen die hem gesteund en gedoneerd had uitnodigen voor dit mooie moment."



Toen het boek nog in de maak was, had Jermaine grote plannen voor later. Hij zei toen: "Ik wil eerst zelf beter worden, en daarna kan ik anderen helpen. Ik wil lezingen gaan geven enzo. Het is een biografie en wat ik beleef is niet wat een ander met deze ziekte precies meemaakt, maar ik kan wel tips en informatie geven."



Jermaine vertelt over de toekomst (VIDEO)...



Jermaine heeft het boek zelf nooit meer in de hand gehad . "Een dag voordat het klaar was, is hij gestorven." De hoofdpersoon van het boek zal dus niet meer het land door kunnen gaan om zijn verhaal te doen, maar Van Pelt denkt toch dat zijn biografie voor veel mensen van waarde kan zijn.Het plan was ook om een deel van de opbrengst van het boek te gebruiken om aan andere goede doelen te doneren. "Hij wilde heel zijn leven omgooien om mensen te helpen die in dezelfde situatie zitten."Van Pelt heeft prettig samengewerkt met Jermaine. "Hij hoefde niet over elk woord een mening te hebben. In die zin kon ik schrijven wat ik wilde. Het was een vriendelijke en open jongen, altijd aardig en een vechter."De biografie is bij boekhandels in Tilburg te koop en te bestellen bij drukkerij Gianotten.Zaterdag wordt er afscheid genomen van Jermaine in een uitvaartcentrum in de Reeshof in Tilburg, voorafgegaan door een feestelijke stoet, zo was zijn wens.