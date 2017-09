Voor het eerst een olifantje op komst in Dierenrijk Nuenen

NUENEN - De Aziatische Olifant Htoo Yin Aye in Dierenrijk Nuenen is drachtig. Ze is al behoorlijk rond, want ze is 11 maanden drachtig. Dat is voor mensen langer dan een complete zwangerschap, maar Htoo Yin Aye moet nog even. Haar olifantje wordt in de zomer van 2018 verwacht. "Het gaat bij olifanten allemaal een beetje rustig aan", zegt verzorger Egbert-Jan Plas.

Het gaat om een heuse primeur voor de dierentuin, want er is nog nooit eerder een olifantje geboren in Dierenrijk. Htoo Yin Aye (36) is al olifantenmoeder van meerdere jongen, waarvan twee in het park: Ma Palai (19 jaar) en Thuya (4 jaar). Zij wonen in Dierenrijk, maar zijn er niet geboren.



Vader Sibu

De vader van het toekomstige olifantje is Sibu, die ook in Dierenrijk woont. Niet alleen de 'zwangerschap' van een olifant duurt lang, ook voor het bevruchten werd in dit geval de tijd genomen.



"Het heeft 2,5 jaar geduurd, maar ja het moet allemaal maar net goed gaan", legt Plas uit. "Zo'n jong mannetje is misschien ook nog een beetje zenuwachtig, maar uiteindelijk is het gelukt. Hij heeft zijn werk goed gedaan!"



Nog meer geduld nodig

Het jong wordt in juli of augustus van 2018 verwacht. Egbert-Jan Plas: "We hebben nog even dus, maar het komt goed want dit is al haar zesde jong."