Christel is een van de gezichten van campagne gehandicapte kinderen: 'Het was een heel gevecht'

HALSTEREN - Je kent haar misschien nog niet zo goed, maar daarin komt binnenkort verandering. Want de komende maanden kun je de 20-jarige Christel Verbogt uit Halsteren regelmatig zien. Ze is namelijk één van van de gezichten in de nieuwe campagne van de NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

'Als ik de kans krijg' is de slogan van de campagne, met daarin dus een hoofdrol voor Christel Verbogt. Christel zit in een rolstoel vanwege een aangeboren bindweefselziekte. "Ik vond het een heel avontuur om de fotoshoot te doen. En dat ik nu hopelijk iets kan veranderen in Nederland, is gewoon heel erg mooi", aldus de Halsterse.



Miss-verkiezing

Christel werd 'ondekt' toen ze meedeed aan een Miss-Verkiezing voor vrouwen met een beperking bij SBS6. Vooral haar missie dat kinderen en jongeren met een beperking volwaardig mee moeten kunnen doen op school en op het werk wekte de interesse van de NSGK die haar vroeg voor de campagne.



De Halsterse weet waarover ze praat. Sinds haar zeventiende zit ze in een rolstoel. "Ik kon daardoor niet altijd mijn huiswerk maken. En zo moest ik van de havo naar de mavo en uiteindelijk naar het speciaal onderwijs. Ik ben nu goed terecht gekomen. Maar het was een heel gevecht."



Rolstoel

Ze doet nu een studie juridisch dienstverlener en hoopt vurig op een stageplek. "Als je zegt dat je in een rolstoel zit, haken bedrijven af. Het is nog steeds erg moeilijk om met een berperking je weg te vinden op de arbeidsmarkt. Veel mensen denken dat het in Nederland allemaal goed is geregeld. En voor een groot deel is dat zo. Maar er is echt ook nog heel veel werk te doen. Ik hoop dat de campagne van de NSGK hierbij helpt".



De campagne van de NSGK loopt nog tot en met eind dit jaar.