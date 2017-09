Blauw Geel '38 klaar voor historische wedstrijd tegen VVV: 'Een groot voetbalfeest'

VEGHEL - Blauw Geel '38 speelt donderdagavond in de KNVB-beker tegen VVV-Venlo. Een historisch duel, nooit eerder speelde de amateurclub uit Veghel in een officiële wedstrijd tegen een profclub. Een goed resultaat zou mooi meegenomen zijn, maar men hoopt vooral op een 'echt voetbalfeest'.

"Dit is heerlijk", zegt bestuurslid Vincent van Liempt als hij op het sportpark van Blauw Geel '38 in de zon zit, een paar uur voor de aftrap tegen VVV. "Het moet een echt feest worden, een voetbalfeest. Dat hoort het altijd te zijn als je als amateurclub tegen een eredivisionist speelt. En het weer is prachtig, beter kan niet."



De club verwacht en hoopt op duizend tot vijftienhonderd toeschouwers. "We hebben tegen Spakenburg 1100 toeschouwers op het sportpark gehad. Als we dat evenaren is het al mooi." De club doet er zelf veel aan om veel voetbalfans langs het veld te hebben staan. "Alle jeugdleden van de club mogen gratis binnen. Dat past bij een voetbalfeest, daar moet de jeugd ook van genieten."



Van Liempt is trots en tevreden met alle ontwikkelingen bij de club, al zijn er wel heel veel regels waar men aan moet voldoen. En dan wordt de wedstrijd nog niet eens live uitgezonden. "Nee, ze zenden Putten-PSV uit. Wij kunnen ons wel meten met Putten, maar niet met PSV."Het bestuur is enorm veel uren kwijt in aanloop naar het duel. "We worden ook overladen met vragen, maar dat is vooral leuk."Zo belde er een jongen naar de club. 'Meneer, ik mag met mijn vader mee naar de wedstrijd. Maar ik moet wel weten tot hoe laat het duurt, want ik moet om tien uur thuis zijn', zei hij. Prachtig toch. Zijn vader zal het leuk vinden om naar de wedstrijd te gaan en gebruikt zijn kind daar dan voor, in positieve zin. Dit past toch perfect bij een amateurclub, daar geniet ik van."In de wandelgangen wordt er gesproken over een stunt van Blauw Geel '38/JUMBO, zoals de club officieel heet. Er is hoop, maar niemand in Veghel gaat uit van een zege op VVV. "Een mooi resultaat zou meegenomen zijn. Bij een goede sportieve prestatie kan het alleen nog maar een groter feest worden. Heel realistisch is het niet, maar zeg niet dat het niet kan", aldus Van Liempt, die met een grote glimlach wijst naar de zeges van Kozakken Boys en AVV Swift.