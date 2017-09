Veroordeelde Syriëganger op vliegbasis Volkel zet Defensie op scherp

VOLKEL - De toegang tot militaire terreinen wordt moeilijker voor buitenstaanders. Defensie verscherpt de procedures nadat eerder dit jaar een veroordeelde Syriëganger als uitzendkracht rondliep op vliegbasis Volkel. Iedereen die werkt op een militaire basis moet per direct in bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

In mei werd een 19-jarige man aangehouden op Volkel die was veroordeeld omdat hij had geprobeerd naar Syrië uit te reizen. Hij was ingehuurd via een uitzendbureau om mee te helpen bij graafwerkzaamheden op de basis. Destijds zijn niet de juiste procedures gevolgd toen de man werd toegelaten tot het terrein.



Er waren overigens geen aanwijzingen dat de man, Wa´l el A., kwade bedoelingen had op de basis. Hij viel op tijdens een routinecontrole omdat hij andere kleding aanhad dan de rest van de werkploeg en hij zijn pas niet zichtbaar droeg. Hij werd door de marechaussee aangehouden.

Procedures

Minister Jeanine Hennis van Defensie kondigde na het incident aan ‘alle procedures opnieuw grondig tegen het licht te houden’. Dat leidt nu tot een aantal strengere richtlijnen. Zo worden de regels voor de aanmelding gewijzigd en worden ze voor alle militaire terreinen hetzelfde.

Buitenstaanders mogen bovendien niet langer zonder begeleiding op een basis rondlopen. Ook de uitwisseling van informatie tussen de zogeheten Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie en de militaire inlichtingendienst MIVD wordt verbeterd.