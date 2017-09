Hond-zonder-naam steelt harten van agenten, politie zoekt het harteloze baasje

BUDEL - Zijn naam is onbekend, zijn baasje ook. Maar de politie wil toch graag achterhalen waarom de hond in kwestie pardoes aan de kant is gezet in Budel. De kwispelende viervoeter met hondstrouwe ogen heeft in ieder geval de harten gestolen van de agenten in de gemeente Cranendonck. Daarom stond hij donderdag prominent op hun facebookpagina.

De hond is aangetroffen op de Randweg-Oost . Volgens de politie hebben getuigen gezien dat het dier is achtergelaten door de inzittende(n) van een witte bestelbus. Op hun facebookpagina roepen de agenten meer getuigen op die iets kunnen vertellen over het voertuig of baasjes die plotseling zonder hond zitten.

De hond-zonder-naam blijft voorlopig een mysterie. Hij draagt geen chip, dus het dier is niet te herleiden naar een eigenaar. Na een ritje met de dierenambulance, heeft hij zijn eerste nacht doorgebracht in het dierenasiel Doornakker in Eindhoven.