PSV laat na snelle goal na om afstand te nemen van Putten [LIVE]

PUTTEN - PSV-trainer Phillip Cocu heeft meerdere wijzigingen doorgevoerd in zijn basisploeg voor het bekerduel met SDC Putten. Opvallend is de basisplaats voor Adam Maher, de laatste keer dat de middenvelder speeltijd kreeg in de hoofdmacht van PSV is meer dan vijfhonderd dagen geleden. Tussenstand: 0-1.

Maher speelde zijn laatste officiële wedstrijd voor PSV op 1 mei 2016, toen scoorde hij als aanvallende middenvelder één keer in de competitiewedstrijd tegen SC Cambuur. Tegen Putten is hij na vijf minuten al trefzeker. Met een schot van afstand zet hij de Eindhovenaren op 0-1.Na de openingstreffer zijn er kansen voor Gaston Pereiro en Bart Ramselaar, beiden weten het net niet te vinden.Cocu geeft spelers als Santiago Arias, Nicolas Isimat en Marco van Ginkel rust. In tegenstelling tot de afgelopen jaren spaart hij zijn eerste doelman niet. Eloy Room hoopte op speelminuten in de hoofdmacht, maar Cocu kiest tegen Putten gewoon voor Room.Een uur voor de wedstrijd van PSV was de aftrap bij Blauw Geel '38-VVV. De amateurclub uit Veghel wilde er vooral een voetbalfeest van maken, ook omdat het op sportief vlak weinig illusies had. Damian van Bruggen schoot VVV na een klein half uur spelen op voorsprong, via Etienne Amenyido en Terry Antonis loopt VVV nog voor rust uit naar 3-0.