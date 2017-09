'Sluwe' fraude door oud-ambtenaar in Helmond: schade loopt in de richting van het miljoen

HELMOND - De Helmondse oud-ambtenaar Pieter H. pleegde voor zeker 450.000 euro fraude, maar de totale schade ligt nog enkele tonnen hoger. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. Hij pleegde de fraude op verschillende, sluwe manieren.

Eind vorig jaar kwamen er vermoedens van fraude door Pieter H. bovendrijven. Hij was tot halverwege 2016 hoofd van de Interne Dienst, maar werd na een reorganisatie niet opnieuw tot manager benoemd. De ontslagen medewerker was sinds 2006 in dienst bij de gemeente. In december 2016 deed de gemeente aangifte tegen hem.

Sluw

Uit het onderzoek komt naar voren dat de fraude op sluwe wijze is gedaan. H. maakte gebruik van allerlei verschillende methodes. Zo werden er door leveranciers facturen ingediend voor goederen die niet aan de gemeente, maar aan de ontslagen medewerker werden geleverd.



Ook vervalste hij facturen door een ander banknummer op te geven. Daarnaast vroeg hij bedrijven facturen voor zijn privégoederen te sturen naar een leverancier van de gemeente. Deze leverancier verwerkte deze factuur vervolgens in de eigen facturen aan de gemeente.

Bedrijven aanpakken

De gemeente overweegt rechtelijke stappen te zetten tegen bedrijven die hebben geholpen deze fraude te plegen.

Het onderzoek wijst uit dat er geen andere medewerkers van de gemeente bij de fraude zijn betrokken. Wel hebben enkele leveranciers bewust meegewerkt aan de fraude. Er zijn daarnaast ook leveranciers die zich daar niet bewust van waren.