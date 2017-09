'Nooit getwijfeld aan zijn onschuld', familie opgelucht want Yahyah is geen terreurverdachte meer

Yahyah had niets te maken met de aanslag in de Londense metro (archieffoto)

TERHEIJDEN/LONDEN - De Londense politie heeft donderdag de 21-jarige Yahyah Farroukh vrijgelaten. De student werd zaterdag opgepakt in verband met de aanslag in een Londense metrostation afgelopen vrijdag. Er volgt geen aanklacht en zijn familie die in Terheijden woont, is heel opgelucht met het nieuws.

"We hebben geen moment aan zijn onschuld getwijfeld", aldus schoonzus Fatem, vrouw van de broer van Yahyah. De familie kreeg 's middags rond vijf uur een berichtje van Yahyah dat de Londense politie hem had vrijgelaten. Morgen heeft de familie telefonisch contact met hem.



Dat de geboren Syriër werd opgepakt, bleek een fout van de politie te zijn. "Wij zijn in ieder geval onzettend blij met dit nieuws", aldus de familie.



De Terheijdense familie liet dinsdag nog weten in angst te leven door de arrestatie van hun familielid. "We zijn met name bang. Bang voor de gezondheid van zijn moeder, die heeft hartproblemen en dit heeft daar zeker effect op", lieten ze toen weten.



