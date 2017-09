NAC met duizend fans naar Rotterdamse Kuip: 'Dubbeldekkers zijn op'

BREDA - Zaterdag zijn er duizend Bredase fans aanwezig in de Kuip om hun ploeg NAC aan te moedigen in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Er willen eigenlijk nog meer supporters mee, maar de Rotterdamse club heeft te weinig parkeerplaatsen voor de bussen.

NAC is weer terug in de eredivisie en dat willen de supporters van de Bredase club weten ook. En laten merken, want ze gaan komende zaterdag massaal naar Rotterdam voor het uitduel tegen Feyenoord.



Het overgrote deel van de NAC-aanhang gaat met gehuurde touringcars en krijgt daarbij een fikse korting op het vervoersbewijs. Een actie van supportersclub Breda loco's, die al weken bezig zijn om sponsors binnen te halen.



Herhaling van jaren negentig

"We zijn weer terug op het hoogste podium en dat was voor ons een reden om weer eens een mooie uittocht te organiseren", zegt woordvoerder Leon Deckers van de Breda Loco's. "Zoals dat destijds ook in de jaren negentig gebeurde toen we na lange tijd promoveerden. Toen waren we geloof ik met 5000 man in de Kuip."



Dit keer zullen het 1000 fans zijn. Maar dat is een praktisch iets, want meer kunnen er niet mee."Je hebt maar een beperkt aantal parkeerplaatsen voor de bussen", legt supporterscoördinator Robbert Prins uit. Dus als je meer mensen wilt meenemen, moet je de lucht in. Dan kom je uit bij dubbeldekkers en daarvoor hebben we heel Nederland afgebeld."De dubbeldekkers werden gevonden, maar niet genoeg in aantal. "We konden helaas niet aan nog meer dubbeldekkers komen", zegt Leon Deckers daarover. "Anders hadden er meer fans in Rotterdam kunnen zijn, want je mag met maximaal 1200 supporters in het uitvak. Helaas, de dubbeldekkers zijn op.De wedstrijd Feyenoord-NAC begint zaterdag om 19.45 uur.