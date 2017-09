Met deze programma's trapt Omroep Brabant het nieuwe televisieseizoen af

EINDHOVEN - Omroep Brabant trapt deze week het nieuwe televisieseizoen af. Van wonderlijke verhalen, Brabantse helden, het tellen van grenspaaltjes tot lange wandelingen. Een aantal oude vertrouwde programma’s keren terug met een gloednieuw seizoen. Wat is er komend seizoen allemaal op de buis te zien op Omroep Brabant?

De Wandeling

Allereerst nog eentje op veler verzoek uit de oude doos. Oude, iconische afleveringen van De Wandeling zijn vanaf deze week iedere vrijdag te zien. Bijna driehonderd keer gingen René Bastiaansen en cameraman Leon Hagendoorn op pad in Brabant. Samen op zoek naar bijzondere verhalen over cultuur, geschiedenis en natuur. Het programma dankte zijn populariteit voor een groot deel aan de onvermoeibare presentator die alle feiten op een originele manier over wist te brengen.



Merlijn Over De Grens

In dit derde seizoen trekt presentator Merlijn Passier wederom in zijn eentje te voet langs de grens tussen Brabant en België. Verrassende ontmoetingen met gewone en heel gewone mensen. De vele grenspalen vormen zijn route van oost naar west. Dit seizoen loopt hij van Baarle-Nassau naar Wernhout. Het programma is elke zaterdagavond om zes uur te zien.



Brabant Wereldwijd

Hoe gaat het met Brabanders die Brabant verlaten hebben? Wat missen ze behalve het worstenbroodje? Zingen ze nog altijd mee met ‘En dan denk ik aan Brabant’? Hebben ze last van heimwee? Hoe leven ze op hun nieuwe plek? Vieren ze carnaval? En vinden ze die Brabantse gemoedelijkheid bij hun nieuwe buren?



In dit vierde seizoen reizen de twee Helmonders, Rob Deelen en Martijn van der Sanden, weer samen de wereld rond om Brabanders op te zoeken die in het buitenland wonen. 's Zaterdags om 18:45 wordt het uitgezonden.



Brabantse Helden

Een programma over 'grote' bijzondere Brabanders; in kleine kring wereldberoemd, maar onbekend bij het grote publiek. Presentator Patrick Timmermans (directeur Erfgoed Brabant) zet deze helden elke zaterdagavond om kwart voor zes in de spotlight. Onder hen bevinden zich een vrouw die met Napoleon optrok naar Moskou, een poolreiziger die even een nationale held was, het kleinste vrouwtje dat ooit geleefd heeft en de Brad Pitt van de stomme film. Natuurlijk allemaal Brabanders.



Op een dag

Presentator Jelle Amersfoort gaat elke vrijdagavond om kwart over zes op zoek naar mooie, leuke, wonderlijke en soms aangrijpende verhalen en herinneringen van bezoekers van de vijfenzestigjarige Efteling. Of het nu gaat over de liefde, geluk of over verdriet. In ' Op een dag' passeert alles wat het leven bijzonder maakt de revue.