Vermist katje uit Utrecht gevonden in Oss

OSS - Emi Sikkelman uit Utrecht was al sinds 25 augustus haar katje Doerak kwijt. Emi is donderdag erachter gekomen dat Doerak zeventig kilometer vederop in Oss verblijft. Emi heeft nog geen idee hoe haar kat de lange reis heeft afgelegd.

Donderdagavond kreeg Emi een brief op de deurmat van Dierenopvang Maasland die in Oss is gevestigd. Doerak werd al 6 september gevonden en opgevangen. De kat had al de gegevens van Emi in een chip geregistreerd en de Utrechtse vraagt zich af waarom ze nu pas weet waar Doerak al die tijd was.



Dolblij

“Geen idee hoe ze van Utrecht helemaal naar Oss is gekomen, maar ik ben dolblij dat nog leeft”, aldus het opgeluchte baasje.