Bekerloting: PSV naar FC Volendam, Kozakken Boys naar PEC Zwolle

EINDHOVEN - Zes van de tien Brabantse clubs die aan het hoofdtoernooi van de KNVB-beker begonnen zaten donderdagavond in de koker voor de loting van de tweede ronde. PSV gaat op bezoek bij FC Volendam, amateurclub Kozakken Boys gaat op bezoek bij PEC Zwolle

Eloy Room, reservekeeper van PSV, deed de loting. "Ik heb niet echt een voorkeur", zei de goalie voor hij begon. "Maar wel graag een thuiswedstrijd." Na de loting van de eerste wedstrijd was meteen duidelijk dat die wens niet uitkwam. FC Volendam kwam als eerste ploeg uit 'de koker', PSV volgde als tegenstander.



Kozakken Boys was in de eerste ronde na strafschoppen te sterk voor De Graafschap, in de tweede ronde mogen ze op bezoek bij PEC Zwolle.



FC Volendam-PSVPEC Zwolle-Kozakken BoysFC Twente-FC EindhovenRKC Waalwijk-De TreffersFC Den Bosch-SC CambuurWillem II-sc HeerenveenDe wedstrijden zijn op 24, 25 of 26 oktober, het is nu nog niet bekend wanneer de Brabantse clubs in actie komen.