Adam Maher geniet van avond met goals en assist: 'Mezelf nooit vergeten'

PUTTEN - Adam Maher speelde een belangrijke rol bij de zege van PSV op SDC Putten. Hij scoorde twee keer, leverde een assist en was ook bij het vierde PSV-doelpunt betrokken. Het was zijn eerste wedstrijd voor PSV sinds 1 mei 2016 en dus extra lekker dat hij meteen belangrijk kon zijn.

Maher begrijpt dat mensen de laatste tijd niet veel aan hem hebben gedacht. "Als je niet in het eerste speelt, vergeten mensen je snel. Ik ben mezelf nooit vergeten, dat is niet het probleem. Maar ik ben blij dat mensen me vandaag weer hebben gezien."



"Het was wel lekker dat ik kon starten", vervolgt Maher. "Je probeert gewoon je best te doen voor het team. Als dat dan met twee goals en een assist is, is dat lekker. Ik doe mijn best en geef alles voor het team. Het is wachten op kansen die ik krijg. Maar ik ben nu goed op weg, we gaan gewoon door."



Op aangeven van Maher maakte Derrick Luckassen de 0-2. Zijn eerste doelpunt in het shirt van PSV. "Gewoon een goal, meer niet."Trainer Phillip Cocu liet wat andere spelers spelen, voor sommige spelers een kans om zichzelf te laten zien. "Ik speel gewoon mijn wedstrijden en probeer mijn best te doen. Dan zie ik wel wat de trainer doet. Ik kan niet meer doen dan mijn best, de trainer maakt keuzes."Bart Ramselaar was blij met de zege en het feit dat PSV in de volgende ronde staat. "Een ronde verder, dat is gelukt. Je hebt het gezien met Vitesse, je kunt dit soort ploegen nooit onderschatten. De eerste helft was niet goed, gelukkig win je nog met 0-4. In de eerste helft hadden we meer moeten scoren en meer beleving of plezier uit moeten stralen. In de tweede helft was dat wel beter. Nu tegen FC Utrecht, een goede ploeg."