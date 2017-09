Mislukte ramkraak op Johns Sport Shop in Tilburg

TILBURG - Op Johns Sport Shop in Tilburg is donderdagnacht een mislukte ramkraak gepleegd. Een auto is vol tegen één van de glazen deuren aangereden van de winkel aangereden. Die was blijkbaar sterk genoeg, want de dief of dieven zijn niet binnen gekomen.

Rond vier uur botste de Opel Corsa tegen de deur van de winkel aan de Professor Goossenslaan. Vlakbij de winkel lagen rijplaten om makkelijk over het gootje tussen de weg en het grasveld te rijden



Het zou de negende keer in acht jaar tijd zijn dat er ramkraak op deze zaak is gepleegd.



De politie deed afgelopen nacht meteen onderzoek. Hierbij werd ook een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de dader of daders. Er is nog niemand aangehouden.