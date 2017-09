Flinke botsing Nieuwkuikseweg in Helvoirt, auto's verliezen wiel

HELVORIT - Twee auto’s zijn vrijdagochtend op de Nieuwkuikseweg in Helvoirt op elkaar gebotst. Eén van de automobilisten raakte gewond. Hij is in de ambulance nagekeken. De weg lag na het ongeluk rond halfacht bezaaid met brokstukken van de twee auto’s.

De auto’s raakten aan de zijkant behoorlijk beschadigd. Beide wagens verloren een wiel.

De weg is afgesloten voor onderzoek. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.