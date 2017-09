Zonne grote vuurbal jonguh! Heldere lichtbal scheert over Brabant

TILBURG - Een heldere vuurbol heeft donderdagavond de hemel boven delen van Brabant verlicht. Verschillende mensen vroegen zich op Twitter af waar het opmerkelijke verschijnsel vandaan kwam.

Bij de Werkgroep Meteoren kwamen meer dan tachtig meldingen binnen. Inwoners van onder meer Tilburg, Breda en Helmond gaven aan dat ze de vuurbol hadden gezien. ''Helder als een grote vuurpijl, voorbijschietend met fel blauwe gloed'', reageert Pedro Papen via Twitter.





De vuurbol werd rond negen uur 's avonds gespot. Niet alleen in onze provincie, want er kwamen ook meldingen binnen vanuit Noord-Holland, Groningen en Flevoland. Het fenomeen is ook door verschillende automatische fotocamera’s en videosystemen vastgelegd.De meeste meteoren zijn even helder als de sterren aan de nachtelijke hemel. Pas als een meteoor de lichtsterkte van Venus, een van de helderste planeten, evenaart of overtreft, dan spreken we over een vuurbol. Dat komt ongeveer één op de tweehonderd keer voor bij meteoren. De vuurbol van donderdagavond was dus geen alledaags verschijnsel.