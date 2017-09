De Houdoe deurmat is jarig! En nu vast in het assortiment van IKEA

EINDHOVEN/BREDA - De Houdoe deurmat bestaat een jaar! Een echt stukje Brabant in het assortiment van IKEA. Hij werd in het Eindhovense filiaal geïntroduceerd als een tijdelijk product, maar door het grote succes behoort hij nu tot het vaste assortiment. En niet alleen in Eindhoven, ook in Breda is hij inmiddels te koop.

Eind september vorig jaar verscheen de deurmat in de winkel in Eindhoven. Vanwege het grote succes kwam er in oktober een tweede lading. Maar toen ook die razend populair bleek te zijn dreigde de mat in december uitverkocht te raken. “We hadden niet verwacht dat hij zo populair zou zijn”, zegt een woordvoerder van de Zweedse woongigant.



Boos in Breda

Dat het matje alleen in Eindhoven te koop was, stuitte veel Bredanaars tegen de borst. Een enkeling beklaagde zich daarover op Facebook. “Breda is toch ook in Noord-Brabant!” Inmiddels kan iedereen in Breda dus opgelucht ademhalen, ook daar ligt het matje in grote aantallen opgestapeld.





De mat met de rood-witte blokken van de Brabantse vlag werd bedacht door een verkoper van de tapijtafdeling. De niet-Brabander hoorde dat klanten bij het weggaan steevast ‘Houdoe’ zeiden en stelde het Zweedse bedrijf voor om de groet in een mat te verwerken. En dat gebeurde.



Inmiddels is de mat dus niet meer uit het assortiment weg te denken. Hoeveel er al verkocht zijn, wil IKEA niet zeggen. "Wij doen nooit uitspraken over verkoopcijfers", zegt een woordvoerder.