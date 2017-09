Na harde woorden gaat NAC 'ballen tonen' tegen Feyenoord

BREDA - NAC speelt komende zaterdag in de Rotterdamse Kuip tegen Feyenoord. Een zware opgave, want de regerend landskampioen is opnieuw koploper in de eredivisie. En promovendus NAC is nog maar net bekomen van het bekerdebacle woensdag tegen Achilles'29 (4-3 verlies).

"Het klinkt misschien heel raar, maar ik heb er veel vertrouwen in", zegt NAC-middenvelder Mounir El Allouchi over de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Hij vreest de confrontatie in Rotterdam-Zuid niet, zelfs niet na het bekerechec van NAC afgelopen woensdag tegen Achilles'29. In Groesbeek kreeg NAC tegen de amateurs maar liefst vier goals tegen.





"Feyenoord is een hele mooie wedstrijd om te spelen, zeker daar in de Kuip met een geweldige ambiance", zo licht El Allouchi zijn uitspraak toe. "We hebben Achilles geanalyseerd en de focus ligt nu helemaal op Feyenoord. Er zijn harde woorden gevallen ja, hardere woorden dan normaal.""We moeten daar vooral ons eigen spel spelen, want we hebben een goede voetballende ploeg. Wij moeten daar ballen tonen", aldus El Allouchi.Maar wat NAC vooral moet doen, is beter verdedigen. Want het Bredase team moest woensdag tegen de amateurs van Achilles'29 maar liefst vier goals incasseren en heeft er in de competitie ook al dertien tegen."We moeten de ruggen rechten", zegt NAC-coach Stijn Vreven nog even terugblikkend op de blamage in de beker. "We hebben wel wat goed te maken, maar het zal nog wel een aantal keer gebeuren. We zullen acht keer vallen en moeten dan weer negen keer opstaan. Dat is inherent aan de groep, maar geen probleem."Trainer Vreven refereert hiermee aan het feit dat hij een zeer jonge, onervaren ploeg heeft. Een kolkende Rotterdamse Kuip is nieuw voor vrijwel al zijn spelers en zou misschien problemen kunnen opleveren."Ook dat is weer een leerproces voor de spelers", zegt Vreven hierover. "De eerste keer in de Kuip spelen is een speciale belevenis. Maar je moet het omdraaien, het moet je juist energie geven om negentig minuten te vlammen."Mounir El Allouchi ziet een ander lichtpuntje. "Misschien onderschat Feyenoord ons wel", zo hoopt hij. "Misschien denken zij het wel even te doen omdat wij met 4-3 hebben verloren van Achilles."NAC wordt in de Rotterdamse Kuip in ieder geval gesteund door maar liefst 1000 Bredase fans.