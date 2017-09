Fraudeambtenaar Helmond in november voor de rechter

HELMOND - De frauderende ambtenaar die de gemeente Helmond afgelopen jaren voor tonnen heeft opgelicht, moet 28 november in de rechtbank van Den Bosch verschijnen. Hij wordt verdacht van oplichting en verduistering. Zijn vrouw is ook gedagvaard. Zij wordt verdacht van witwassen.

De inmiddels oud-ambtenaar Pieter H. heeft de gemeente Helmond voor zeker 450.000 euro getild, maar de werkelijke schade kan mogelijk oplopen tot een miljoen euro of meer. Hij was tot halverwege 2016 hoofd van de Interne Dienst. In december van dat jaar deed de gemeente Helmond aangifte.



LEES OOK: 'Sluwe' fraude door oud-ambtenaar in Helmond: schade loopt in de richting van het miljoen



Onderzoek door de gemeente Helmond doet vermoeden dat een aantal leveranciers en bedrijven betrokken is bij de fraude. Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen of zij ook vervolgd gaan worden.