'Dickpic-docent' Daan V. ook verdacht van ontucht met 7-jarig jongetje

DEN BOSCH - Voormalig leraar Daan V. uit Eindhoven wordt niet alleen verdacht van het verleiden van drie van zijn leerlingen om een foto van hun geslachtdeel naar hem te sturen, maar hij zou ook ontuchtige handelingen hebben gepleegd met 7-jarig jongetje. Dat werd duidelijk op een zogenoemde proformazitting bij de rechtbank in Den Bosch.

Nu blijkt dat V. van meer zaken wordt verdacht. Zo zou hij in 2015 misbruik hebben gepleegd met een een 7-jarig jongetje. Ook wordt hij verdacht van het bezitten van kinderporno, enkele foto's en video's.



Aangifte tegen docent

Volgens zijn advocaat ontkent V. Het misbruik stellig. Er zou volgens de advocaat weinig bewijs voor zijn, alleen enkele appjes op zijn telefoon.



De leraar werd in juni opgepakt omdat hij via WhatsApp contact zou hebben gelegd met minderjarige manelijke leerlingen.



LEES OOK: 'Leraar vroeg om dickpics in ruil voor hogere punten', zeggen leerlingen Heerbeeck College



Zijn voormalige werkgever het Heerbeeck College in Best deed aangifte tegen de docent. Sindsdien zit de 23-jarige man vast in de penitiaire inrichting in Grave.



Aanvullend onderzoek nodig?

Vrijdag was het een zogenoemde proforma zitting. Dan kijkt de rechter hoe het onderzoek verloopt en of er nog aanvullend onderzoek gedaan moet worden. Er is nog geen definitieve ten laste legging.



De rechtzaak gaat in december verder. Dan moet duidelijk zijn wat Daan V. Uiteindelijk ten laste wordt gelegd.