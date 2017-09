Dit zijn Brabants beste buren: Van levens redden tot de plantjes water geven

EINDHOVEN - Vorig jaar kwam de ambulance met gillende sirenes de straat van Kathleen van Boxtel uit Veghel binnengereden. De man van Kathleen had een hartaanval gehad. Inmiddels gaat het weer goed met hem, dankzij zijn overbuurman Toby.

Die bedacht zich geen moment toen hij door de buurtbewoners werd geroepen. Toby heeft EHBO-cursussen gevolgd en begon met reanimeren. Dat heeft het leven van de man van Kathleen gered. "Dit zit voor altijd in mijn hart," zegt Kathleen. Ze zit op de bankjes voor haar huis in de wijk 't Ven, waar de buren vaak bij elkaar komen om te kletsen.





"Ik heb veel geluk gehad," zegt Toby nuchter. "Het was even flink schrikken, maar als je veel EHBO-cursussen hebt gehad, leer je om eerst te handelen en dan pas over de gevolgen na te denken. Ik vind niet dat ik de beste buurman ben. Dit is een hele gezellige buurt, ik pas er gewoon goed in."Dat Brabant veel leuke buren heeft, bleek wel uit de reacties die Omroep Brabant binnenkreeg, na een oproep. Op zaterdag wordt namelijk Burendag gevierd. En Tom Peperkamp uit Grave kan op een bloemetje van buurvrouw Petra Konings rekenen. "Het is helemaal super om hem als buurman te hebben, ik zou niet anders willen." Maar Tom en Petra zijn niet zomaar buren.In 2014 zijn Petra en Tom gescheiden. Dat ze nu ineens naast elkaar wonen, berust puur op toeval, zegt Petra. "Ik kon het huis ernaast huren. We hebben toen wel overlegd, durven we dit wel aan? Maar we waren er vrij snel uit.""Voor ons hebben de kinderen altijd centraal gestaan na de scheiding," zegt Tom. "Het is handig als ze niet met een koffertje naar een andere stad hoeven." En ook voor de konijnen van het gezin is het handig, zij kunnen door een tunneltje onder de schutting van de ene naar de andere kant wandelen.Als je de Nog eentje straat in Dongen invoert op de navigatie, kom je bedrogen uit. De straatnaam is namelijk verzonnen door de bewoners van de Beukenstraat. "Het is hier iedere week wel feest," zeggen de bewoners."Als we feest vieren, dan blijft iedereen tot het laatste minuutje. Vandaar de naam Nog Eentje. En elke week wordt er wel op de ramen getikt. Komde gullie ok? Dan komt de ene na de andere naar buiten."Bij Martie Burg uit Den Bosch en zijn buren zijn het vooral de kleine dingen die het hem doen. "We letten goed op elkaar, als ik bijvoorbeeld laat thuis kom van mijn werk, doen ze de lampen alvast aan." De buurvrouw vult aan: "Laatst hadden wij het zolderraam open laten staan, het ging stormen en Martie is toen meteen naar boven gegaan.""Het zijn al die kleine dingen bij elkaar, die het tot iets groots maken," zegt Martie. Donderdagavond werd in Heusden de beste buur van Brabant in het zonnetje gezet . Tak van der Most werd geprezen omdat zij mensen als geen ander met elkaar kan verbinden. Ook organiseert ze veel culturele activiteiten in Heusden.