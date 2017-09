Efteling-deuntjes jagen mensen weg van Amsterdam CS: 'Op een gegeven moment hangt 't je de keel uit'

AMSTERDAM/KAATSHEUVEL - Op het Centraal Station in Amsterdam klinken sinds dit voorjaar Efteling-deuntjes om ongewenste bezoekers af te schrikken. De muziek klinkt dagelijks buiten de openingstijden van de winkels uit de luidsprekers in de IJ-passage, de winkelpassage onder het station. "Mensen installeerden zich daar met hun slaapzak en maakten het zich wel erg comfortabel", laat een woordvoerder van de NS weten.

De muziek werkt volgens hem goed. De overlast is minder sinds de Efteling-muziek klinkt. Het idee komt volgens de NS van de plaatselijke winkeliers. Het specifieke muziekgenre is ook hun keuze.



De muziek die onder meer wordt gebruikt, is het deuntje van de attractie Carnaval Festival



"Het is absoluut geen irritante muziek", haast de woordvoerder van de NS zich te zeggen. "Maar wanneer je je onder zo’n luidspreker wilt installeren dan gaat het je op een gegeven moment wel de keel uithangen."