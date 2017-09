Gezonde sportkantine? 'Onze voetballers zien liever een bitterbal dan een radijsje'

DEN BOSCH - De bitterballen uit het zicht en elke zaterdag een fruit- of groentehapje voor de jeugd. Voetbalvereniging BLC uit Den Bosch zet de eerste stappen in het gezonder maken van de sportkantine. Maar de club is in de minderheid. Bij veruit de meeste sportclubs is een gezonde levensstijl nog ver te zoeken.

Dat blijkt uit een enquête die de NOS en Omroep Brabant hebben gedaan. Bijna 900 mensen uit Brabant deden mee. De uitkomsten geven een duidelijk beeld. Volgens ongeveer de helft van de ondervraagden is er niks gezonds te koop bij de vereniging en mag er alcohol worden gebruikt. En 70 procent zegt dat er bij hun sportclub gerookt mag worden.

Bruine boterhammen

Bij BLC is dat anders: roken en alcohol zijn weliswaar toegestaan en ook friet is gewoon te koop, maar voor gezond eten komt wél meer aandacht. Hoe? Bruine boterhammen bij de tosti's, fruit voor de junioren en snacks die uit het zicht worden bereid bijvoorbeeld. "Het vette eten is minder nadrukkelijk aanwezig dan bij veel andere clubs", zegt Irene Koster van BLC.

Koster voorspelt dat de trend bij haar club BLC de komende jaren doorzet. "Ik zie al trainers die bidons met water erin meenemen naar trainingen voor de jeugd, in plaats van flesjes AA drink. En ook gaan we kijken hoe we omgaan met roken langs het veld. We zetten kleine stapjes, maar het gaat vooruit."

Rekening met gezondheid

In de enquête zeggen veel ondervraagden tevreden te zijn met hoe hun club omgaat met de gezondheid. Maar intussen klinkt er ook een andere roep: om juist meer rekening te houden met het rook-, alcohol- en eetbeleid.



"Fruit is er wel te koop, maar tegen de hoofdprijs. Wel 50 cent voor een mandarijn", schrijft de een. Een ander: "Je kan hier zelfs roken in de kantine, het bestuur grijpt niet in." Weer een ander: "Er is geen kroeg in het dorp die hogere omzetten haalt als de kantine. Er wordt hier heel veel gedronken."

Toch is verandering lastig, blijkt uit een rondgang. Vooral kleinere verenigingen lopen tegen praktische problemen aan. Ze vrezen bijvoorbeeld dat er minder verkocht wordt waardoor de kantine-opbrengsten lager worden. “Als je een biertje in de ban doet, kun je de tent wel sluiten”, laat een voorzitter van een voetbalvereniging weten. Ook denken ze dat gezonder eten arbeidsintensiever is.

En het belangrijkste argument: er is volgens veel clubs simpelweg te veel vraag naar snacks. "Mensen zien liever een bitterbal dan een radijsje", vertelt Herman Brugmans van VV Gestel. "Wie ben ik om een broodje bal te verbieden als mensen dat graag willen", zegt voorzitter Stats Szamrowicz van The Gunners in Breda.

Niet bij neerleggen

Team:Fit van stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) legt zich daar niet bij neer. De organisatie is enkele jaren bezig met het gezonder maken van de sportkantines, maar weet dat er nog een lange weg te gaan is.



Directeur Marjon Bachra is hoopvol. "We merken dat steeds meer verenigingen en accommodaties enthousiast worden om aan de slag te gaan met gezonder aanbod in hun kantine. Het is ook niet moeilijk: bruinbrood naast het wit voor de tosti’s en een grote schaal fruit op de bar is al een begin."