John al negen keer slachtoffer van ramkraak: 'Ik ben er klaar mee'

TILBURG - John van Johns Sport Shop in Tilburg is er helemaal klaar mee. Al negen keer werd er, al dan niet met succes, een ramkraak gepleegd op zijn zaak. Zo ook in de nacht van donderdag op vrijdag. Een auto reed vol tegen één van de glazen deuren van de winkel aan. Die was blijkbaar sterk genoeg, want de dief of dieven zijn niet binnen gekomen. “Gelukkig hebben ze niks mee kunnen nemen”, zegt John.

LEES OOK: Mislukte ramkraak op Johns Sport Shop in Tilburg



Rond vier uur botste een Opel Corsa tegen de deur van Johns sportzaak aan de Professor Goossenslaan. Vlakbij de winkel lagen platen klaar om makkelijk over het gootje tussen de weg en het grasveld te rijden. Dat lijkt een spannend tafereel, maar John kijkt er niet meer van op. “De eerste keren weet je niet wat je meemaakt, maar ik heb het nu al zo vaak meegemaakt dat ik denk ‘we moeten gewoon door’”, zegt John.

Auto en scooter

Toch is de ene rampkraak de andere niet. John heeft in de afgelopen negen jaar al van alles meegemaakt. "Er heeft ook wel eens een auto midden in m'n winkel gestaan. Ook heb ik al wel eens een scooter uit de voorruit los moeten wrikken. Gelukkig is het ze dit keer niet gelukt om binnen te komen", zegt hij.

Inmiddels is John goed voorbereid op een ramkraak. Aan de voorkant van het pand staan zes betonnen blokken en vier betonnen bloembakken. Ook zijn de ramen en glazen deuren beveiligd met bewapend glas en zes lagen speciaal folie. Toch blijven ze het dus proberen.

Dure jassen

John weet wel waar de dieven voor komen. “Ik heb in de winkel heel veel dure jassen hangen van luxe merken. Daar komen ze echt voor. Ze gaan doelgericht te werk. Komen eerst een keertje kijken in de winkel zodat ze precies weten waar ze moeten zijn”, vertelt hij.

De politie deed afgelopen nacht meteen onderzoek. Hierbij werd ook een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de dader of daders. Er is nog niemand aangehouden. Voor John rest niks anders dan glas vegen en dingen regelen met de verzekering. “En gewoon positief blijven”, zegt hij.