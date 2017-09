Man die legertruck stal van militaire basis Oirschot zegt sorry

DEN BOSCH - De man die een truck stal van legerbasis Oirschot heeft spijt van zijn daad. "Ik zie nu in dat ik dom ben geweest, maar ik had goede bedoelingen." Dat zei hij vrijdag tijdens een proformazitting bij de rechtbank in Den Bosch.

De verdachte vond volgens hem per toeval een militaire rugzak waarin onder meer sleutels van de truck zaten. Hij wilde aantonen hoe makkelijk hij ongemerkt op het terrein kon komen van de legerbasis in Oischot. Hij stal de truck, reed een poort aan diggelen en beschadigde met de truck twee auto's.



'Ben niet gevaarlijk'

Uit een voorlopig rapport van de reclassering zou nu blijken dat de man ontoerekeningsvatbaar is. Volgens de officier van justitie was het meteen al duidelijk dat er psyschische problemen waren.



Zelf zegt de 21-jarige man daarover: "Ik ben het niet eens met de psychiaters. Ik heb misschien wel een eigen kijk op het leven, maar gevaarlijk of psychotisch ben ik niet."



Te gevaarlijk

De advocaat van de verdachte vindt dat de man in de gevangenis niet op de goede plek zit. Daarom doet de advocaat een oproep om zijn client in afwachting van zijn proces voorlopig vrij te laten.



"Als nu blijkt dat hij straks moet worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, dan zit hij nu al die tijd op de verkeerde plek" aldus de advocaat.



De rechtbank oordeelde dat het nog te gevaarlijk is om de man op vrije voeten te stellen. Wel gaat ze kijken of de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak kan worden vervroegd.