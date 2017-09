Stel jat 'lege flessenbonnen' die bestemd waren voor Voedselbank en wordt betrapt

HILVARENBEEK - Bij een supermarkt in Hilvarenbeek zijn donderdagmiddag een man en een vrouw aangehouden. Zij hadden embalagebonnen met een waarde van bijna 200 euro gestolen. Bezoekers van de supermarkt hadden de 'lege flessenbonnen' gedoneerd voor de Voedselbank. Ze zaten in een box die was opengebroken.

Toen de politie aankwam stond een aantal personeelsleden samen met de betrapte man bij een auto. In de auto zat de vrouw. Samen werd het tweetal aangehouden. De emballagebonnen bleken door de man snel verstopt te zijn in het schap van een andere winkel.



Alle donaties zijn teruggestopt in de box in de supermarkt zodat het statiegeld alsnog naar de Voedselbank gaat.