Flatbewoners mogen nog maanden hun balkon niet op

ROOSENDAAL - De bewoners van de Beneluxflat in Roosendaal mogen nog zeker tot en met december hun balkon niet op vanwege de veiligheid. Ook zullen straks op alle balkons steigers staan om de zijpanelen te stutten. In augustus kwam er een zijpaneel van een balkon naar beneden. Wooncorporatie AlleeWonen gaat daarom alle zijpanelen vervangen. Een grote klus die maanden gaat duren.

Op dit moment wordt de voorkant van de flat in de steigers gezet. Een klus die veel tijd in beslag neemt. Ook omdat de steigercontructie aan de achterkant niet makkelijk opgebouwd kan worden. "Daar is een grote kraan voor nodig en moet de weg voor worden afgesloten", vertelt manager wonen Marc van der Steen van AlleeWonen. "Op z'n vroegst kunnen we pas 14 oktober echt aan de slag."



Deur op een kier

Door de steigers kan de deur van het balkon maar een kiertje open. "En kijken mensen de hele dag tegen die steigers aan. Ja, dat is vervelend", begrijpt hij. "We krijgen ook wel te horen dat mensen het niet fijn vinden. Maar er is ook begrip dat het wel veilig moet zijn."



Uit onderzoek bleek dat een kwart van de panelen niet in orde was en aangetast door betonrot. Driekwart van de panelen was in een redelijke tot goede staat. "Veiligheid is het belangrijkst dus vervangen we alles. We weten namelijk niet of die panelen er morgen af gaan vallen of dat ze er nog tien jaar aan blijven zitten", legt Van der Steen uit.



'Meest gunstige scenario'

AlleeWonen hoopt dat in december de zijpanelen er dan ook echt af zijn. "Maar dat is wel in het meest gunstige scenario. We bekijken het steeds stapje voor stapje. Maar het kan inderdaad allemaal ook langer gaan duren" Er is namelijk ook een verdiepend onderzoek bezig naar de staat van de balkons.



Tot die tijd zijn de balkons dus verboden terrein voor de bewoners en wacht AlleeWonen af wat de staat van de balkon is. De rest van het gebouw lijkt volgens de Wooncorporatie in orde. "We hebben steekproeven gedaan en daaruit blijkt dat de focus echt op de zijpanelen en balkons ligt."