'Als hij niet geblesseerd raakt, kan niemand Mathieu van der Poel de baas'

HOOGERHEIDE - Het veldritseizoen is net begonnen, maar nu dringt zich al de vraag op wie Mathieu van der Poel iets in de weg kan leggen. De renner uit Hoogerheide won vorig weekend met overmacht de eerste wereldbekerrit in het Amerikaanse Iowa en hij was de week daarvoor ook al de sterkste tijdens de eerste veldrit van het seizoen, in Eeklo.

"Wereldkampioen Wout van Aert kwam de eerste twee wedstrijden absoluut niet in de buurt van Van der Poel", benadrukt NOS-wielerverslaggever Gio Lippens. "Iedereen had het over die lekke band in Iowa, maar ik had het idee dat Van Aert absoluut niet het tempo van Van der Poel kon volgen. Ik denk dat Van Aert nog een weg te gaan heeft."



Toch wijst Lippens' Belgische Sporza-collega Karl Vannieuwkerke Van Aert ook dit seizoen aan als belangrijkste concurrent van de renner uit Hoogerheide. "Mits hij in topconditie is." Maar op dit moment heeft Van der Poel volgens hem geen concurrentie. "Als hij niet geblesseerd raakt en deze conditie weet aan te houden, zal niemand hem de baas kunnen. Hij kan momenteel halvewege de cross al aan recuperatie denken".Volgens Vannieuwkerke moeten de andere renners hopen op een offday van de renner uit Hoogerheide. "Op een begenadigde dag kunnen dan Laurens Sweeck, Toon Aerts en Gianni Vermeersch voor hun kans gaan."Ook Lippens gelooft in Sweeck. "Voor dit seizoen had ik al het idee dat hij de aansluiting gaat vinden. Het was niet voor niets dat hij in Iowa tweede werd achter Van der Poel. Voor de rest zie ik nog niet waar het gevaar vandaan moet komen." Vermeersch en Aerts kunnen volgens hem wel 'een keer een wedstrijdje winnen'. "Net zoals Aerts vorig jaar Europees kampioen werd. Maar dat zijn dan wel uitschieters."Van der Poel moet wel uitkijken voor blessures, waarschuwt Lippens. "Hij gaat zich op drie klassementen richten. Dit betekent dat je heel lang voluit moet gaan. En hij heeft natuurlijk een verleden met zijn knie. Van Aert heeft voor het seizoen al geroepen dat hij minder wedstrijden gaat rijden dan vorig jaar. Dat heeft te maken met het feit dat hij de Omloop Het Nieuwsblad wil rijden. Hij wil topfit zijn bij het begin van het wegseizoen. Van der Poel rijdt wel alles . Ik ben benieuwd..."Volgens de NOS-verslaggever heeft 'VDP' met de overmacht waarmee hij in Iowa won in ieder geval een mentaal tikkie uitgedeeld aan de concurrentie. "Dat past ook wel een beetje bij hem, een beetje bravoure. De manier waarop hij zondagnacht fietste, was echt indrukwekkend . Hij hield op het eind een beetje in, maar je zag dat hij ieder heuveltje vol attaqueerde, iedere hindernis vol aanging. Dat is een teken van topvorm."