The Boy Next Door scoorde een hit met La Colegiala, nu krijgt hij een realityserie

TILBURG - De Tilburgse dj The Boy Next Door speelt vanaf vrijdagavond een hoofdrol in de nieuwe realityserie van tv-zender Veronica. In het programma The Next Icons worden vier ambitieuze dj’s op de voet gevolgd. Een van hen is The Boy Next Door, oftewel dj Lex van Berkel.

De rijzende ster maakte deze zomer samen met Jody Bernal en Fresh Coast de megahit La Colegiala. De videoclip is inmiddels ruim 3,5 miljoen keer bekeken op Youtube.



'Kan nog normaal over straat'

Van Berkel werd een paar weken geleden benaderd voor een kijkje in zijn leven als opkomende dj. ''Niet alleen de flessen drank en de feestjes. De persoon achter de artiest maakt het tof om naar te kijken.''



De Tilburger leidt nu nog een vrij anoniem leven. ''Mensen kennen me nu wel van die plaat, maar ik kan nu nog normaal over straat. Door het tv-programma zullen ze wel een gezicht krijgen bij The Boy Next Door.''De bekendheid van de Tilburgse BN'er is spé stijgt hard. Zijn carrière gaat als een sneltrein. ''We leven een droom op dit moment. Hopelijk mogen we zo lang mogelijk en op zoveel mogelijk plekken ter wereld draaien.''Het programma The Next Icons met The Boy Next Door wordt vrijdagavond tien voor halfelf uitgezonden.