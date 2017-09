Marianne Vos gaat voor goud, voor minder doet ze het niet

BERGEN - Drie jaar op rij lukte het de Nederlandse vrouwenwielerploeg niet. Wereldkampioen worden. Aan die reeks wil het team - met Marianne Vos als een van de blikvangers - zaterdag een eind maken. Goud zit erin, volgens Vos.

"Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen kunnen goed sprinten, maar in een grotere groep is de winstkans wat kleiner. Dus zullen zij eerder voor de aanval moeten kiezen", legt Vos uit. "Voor mij is aankomen met een groepje juist weer prima. Maar uiteindelijk moeten we in de race bekijken op welke manier we het meeste kans hebben op de overwinning. Want we gaan niet voor een eventuele medaillekans. Nee, we willen per se winnen'', benadrukt de allerkunner uit Babyloniënbroek.



Vos was in 2013 de laatste Nederlandse wereldkampioene. Ook het jaar daarvoor veroverde ze goud, in Valkenburg.



Eensgezindheid

Vos twijfelt geen seconde aan de eensgezindheid van het achttal dat zaterdag aan de start verschijnt van de 152,8 kilometer lange wedstrijd. Ze beschouwt het eerder als een voordeel dat alle acht vrouwen overtuigd zijn van het feit dat ze zelf kunnen winnen. "Dat gegeven houdt ons allemaal scherp. Je moet gewoon heldere afspraken maken en dat gebeurt op een WK altijd.''



Vorig jaar in Qatar offerde Vos zich op om sprintster Kirsten Wild aan de wereldtitel te helpen. Dat mislukte, want de Zwolse moest genoegen nemen met zilver achter de Deense Amalie Dideriksen. "Het blijft sport, he", blikt Vos terug. "Dat het vorig seizoen niet het gehoopte resultaat opleverde, betekende niet dat ons plan niet functioneerde. Integendeel, het ging goed tot aan de sprint.''