Provinciale Staten over steunpakket voor boeren: 'Sigaar uit eigen doos'

DEN BOSCH - ‘Een sigaar uit eigen doos’. ‘Een historische blamage’. ‘Een stap op de goede weg’. Dat waren de kwalificaties die de politieke partijen vrijdag gaven aan het steunpakket van Gedeputeerde Staten voor boeren die voor 2022 milieuvriendelijk moeten zijn. De sigaar werd het vaakst opgestoken.

Provinciale Staten hielden een eerste vergadering over het steunpakket. Uitgangspunt van Gedeputeerde Staten is om de ontwikkeling van nieuwe stalsystemen te versnellen. Het provinciebestuur gaat er vanuit dat die compleet nieuwe systemen ‘rap op de markt kunnen komen’, zoals gedeputeerde Anne-Marie Spierings het noemde. Deze systemen voorkomen uitstoot en zijn goed voor de gezondheid van dieren en brandveiligheid.

De mening van Spierings staat haaks op die van boeren, deskundigen en veel politieke partijen. Die denken dat die systemen op geen enkele manier in 2020 al kunnen werken. "Er is nog helemaal niks en in 2019 moeten vergunningen worden verleend", aldus CDA’er Braspenning.



Over de schutting

GS willen boeren die in problemen komen helpen met een ‘ondersteuningsnetwerk’. Dat moet vooral door gemeenten opgetuigd worden. "U gooit de problemen over de schutting bij de gemeenten. Wat doet u eigenlijk zelf", vroeg Braspenning van het CDA. "Wij zetten gemeenten in een kracht", antwoordde Spierings.





Coalitiepartij VVD vond het steunpakket zo mager dat woordvoerder Bollen ‘het er benauwd van krijgt’. Hij wil voor de begrotingsbehandeling in november concrete voorstellen en bedragen.

Schaalvergroting

De SP, ook een coalitiepartij, vond dat Gedeputeerde Staten op de goede weg zijn, maar de maatregelen mogen van de partij niet tot schaalvergroting in de veehouderij mag leiden. D66, de partij van Spierings, was ook niet ontevreden en pleitte er voor boeren die nieuwe stalsystemen willen ruim baan te geven.



Staatssteun

De PVV en GroenLinks vroegen zich af of de maatregelen die GS voorstellen niet een vorm van staatssteun zijn waar ‘Europa een stokje voor zal steken’. De PvdA pleitte er ook voor om de leeftijdsgrens voor steun aan boeren die willen stoppen te verlagen van 60 naar 55 jaar. Gedeputeerde Spierings zegde toe dat ze daar best nog eens met de statenleden over wil praten.



"Er is veel vraag naar inspecteurs van de agrarische sector en boeren die stoppen hebben veel ervaring in die sector. Ze kunnen overstappen naar omgevingsdiensten die handhaving van regels controleren", zei gedeputeerde Johan van den Hout.





De Partij voor de Dieren vond het hele voorstel niet deugen omdat concrete maatregelen ontbreken. Ook 50Plus noemde het plan een sigaar uit eigen doos en CU/SGP was teleurgesteld omdat deze voorstellen geen perspectief bieden aan jonge boeren en oudere boeren die failliet dreigen te gaan. Lokaal Brabant wilde vooral meer duidelijkheid over de financiële gevolgen voor de boeren en voor de provinciale kas. Die komt er bij de presentatie van de provinciale begroting in november.