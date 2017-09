'Het is onwaarschijnlijk dat Nuenen zelfstandig blijft'

DEN BOSCH - “Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat Nuenen zelfstandig blijft”. Dat zei gedeputeerde Anne-Marie Spierings vrijdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten. De gemeenteraad van Nuenen stelde vorig jaar dat de gemeente opgeheven moet worden. Het college van burgemeester en wethouders zei vorige week als donderslag bij heldere hemel dat de gemeente zelfstandig moet blijven. Daarvoor is volgens Spierings de slagkracht van de gemeente Nuenen te gering.

Heeft de provincie de broedende kip Nuenen wel of niet terecht verstoord? Dat vroegen diverse politieke partijen in Provinciale Staten zich af.



De gemeenteraad van Nuenen wilde vorig jaar de gemeente opheffen. Daarna gebeurde er volgens de provincie niks en daarom greep gedeputeerde Anne-Marie Spierings in.



Bestuurskwaliteit

De provincie leidt nu het fusieproces. Was dat wel zo verstandig vroeg GroenLinks. Wel degelijk vonden de SP en de VVD.



Nuenen heeft tijd genoeg gehad. “We deden het omdat de bestuurskwaliteit van Nuenen matig is”, aldus gedeputeerde Spierings.



'Niemand buitenspel gezet'

Nog voor de vergadering liet het college van burgemeester en wethouders van Nuenen vorige week als donderslag bij heldere hemel weten dat Nuenen toch zelfstandig moet blijven. De provinciale statenleden lieten zich daar niet door van de wijs brengen.



Het proces wordt voorgezet. Gedeputeerde Staten maakten duidelijk dat zij de regie in handen nemen maar dat het de gemeenten zelf zijn die uiteindelijk een beslissing nemen over hun toekomst. “We zetten de gemeenteraad noch de bevolking buitenspel. De raden krijgen wel een andere rol”, zei de gedeputeerde.



Soap

Het blijft een soap met allerlei onverwachte wendingen en cliff-hangers. Duidelijk is nu wel dat de provincie de agenda bepaalt, maar dat Nuenen en ook Son en Breugel, zelf nog wel kunnen kiezen welke kant ze op willen.



Een aantal statenleden was van mening dat de bevolking moet kiezen. Zij adviseerden gedeputeerde Spierings in overweging om op die agenda in ieder geval de mogelijkheid van een referendum op die agenda te zetten en daar met zachte hand op aan te sturen.



Over één ding waren de meeste provinciale politici het eens: “Het is een wanordelijke bende in Nuenen”, aldus de fractie van de PvdA.