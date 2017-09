Drugs en alcohol op zolder, agent maakt einde aan feestje

WIJK EN AALBURG - Op een zolder van een garage in de Veldstraat in Wijk en Aalburg zijn meerdere jongeren betrapt op het gebruik van alcolhol en drugs. Een van hen, een 18-jarige jongen, is aangehouden.

Agenten waren naar de garage gegaan nadat ze tips over de jongeren hadden binnengekregen. Toen ze donderdagavond om elf uur bij het pand aankwamen hoorden ze harde muziek.



Harddrugs

Op de zolder waren zes jongens en twee meisjes aanwezig. Op tafel stond bier en sterke drank. In eerste instantie ontkende de jongeren of ze ook drugs hadden. Bij fouillering van een 18-jarige jongen kwamen twee zakjes harddrugs tevoorschijn. Hij werd meegenomen naar het politiebureau.



In de cel bleek dat de jongen nog drie zakjes met drugs en een hoeveelheid geld had verstopt in zijn onderbroek. De spullen zijn in beslag genomen.



Kentekenplaat

Verder pakte de politie een gestolen kentekenplaat af die aan de muur van de zolder hing. De plaat is vernietigd.