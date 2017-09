'PSV is gezien status favoriet tegen FC Utrecht'

UTRECHT - Hij was een van de grote talenten van PSV. Hij veroverde al op jonge leeftijd een basisplaats, maar Zakaria Labyad liet Eindhoven daarna snel achter zich. Via Sporting Lissabon, Vitesse en Fulham is hij nu speler van FC Utrecht. Met die ploeg staat hij zondag tegenover PSV.

"Ik heb in mijn loopbaan al bij diverse mooie clubs gespeeld, maar dit is mijn eigen stad. Hier ben ik opgegroeid", laat de 24-jarige middenvelder weten op de site van FC Utrecht.



'Nu voel ik me topfit'

In het Utrechtse is Labyad niet alleen een vaak, maar ook een graag geziene gast. "Als ik ergens in de stad kom, weten ze vaak wel wie ik ben. De mensen vertellen met dat ze het fantastisch vinden dat ik, als Utrechter, voor FC Utrecht speel. Dat ervaar ik zelf ook zo."



In korte tijd is Labyad uitgegroeid tot een belangrijke speler in het elftal van trainer Erik ten Hag. "Hiervoor ben ik naar Utrecht gekomen. Ik heb er keihard voor gewerkt om fit te worden. Nu voel ik me topfit. Ik kijk uit naar de wedstrijd tegen PSV, waar ik natuurlijk ook een verleden heb. PSV-thuis is een mooi duel voor ons. PSV is een topclub en gezien die status favoriet, maar wij gaan er alles aan doen om te winnen."



Lozano

PSV moet het tegen FC Utrecht stellen zonder Luuk de Jong. Hij viel vorig weekend geblesseerd uit tijdens de topper tegen Feyenoord. Daardoor miste de spits donderdag ook al de bekerwedstrijd tegen SDC Putten. Hirving Lozano is er wel weer bij. De Mexicaanse steraanvaller keert terug na een schorsing, die hij opliep na een overtreding in de wedstrijd tegen sc Heerenveen.



Coach Phillip Cocu benadrukt dat PSV scherp moet zijn voor de confrontatie met Utrecht. Hij noemt het team van Erik ten Hag 'een goede ploeg, met veel talentvolle spelers'. "Utrecht heeft goed voetbal laten zien."



Wisselvalligheid

Vorig seizoen was Gastón Pereiro de matchwinnaar in Utrecht. Als invaller bracht de Uruguayaan in de eerste wedstrijd van het seizoen de 1-2 eindstand op het bord. In totaal was de stylist dat seizoen elf keer trefzeker. Toch is Pereiro nog altijd geen onomstreden basisspeler bij PSV.



“Dat hij heel goed kan voetballen, daar twijfelt niet niemand aan, maar wat hij nog niet uit zijn spel heeft kunnen krijgen is zijn wisselvalligheid”, erkent Cocu. “Waar hij zich wel enorm heeft ontwikkeld - zien we aan zijn data - is de afwisseling in bewegingstempo. Hij heeft veel meer diepgang en tempowisselingen in zijn spel gebracht. Die vertaling moet hem helpen zijn wisselvalligheid terug te dringen.”