Provincie geeft gemeenten ruim baan om te bouwen in lege kantoorpanden

DEN BOSCH - Brabantse gemeenten die huizen bouwen in bijvoorbeeld leegstaande kantoren, scholen of winkels krijgen van de provincie voortaan ruim baan. “Het kan niet meer zo zijn dat gemeenten zeggen: het mag niet van de provincie want dan krijgen we problemen met het toegewezen aantal huizen”, aldus gedeputeerde Erik van Merrienboer.

Hij presenteerde voor de zomer al een plan waarin stond dat de provincie vindt dat er meer in leegstaande panden moet worden gebouwd in plaats van nieuwe woonwijken uit de grond stampen in het buitengebied. Vrijdag heeft de provincie duidelijk gemaakt dat daar bij de gemeenten iets nadrukkelijker op zal worden gestuurd.



Aanjagen

In provincietaal heet dat: aanjagen. Om het gemeenten gemakkelijk te maken mogen ze in het centrum veel meer bouwen. Huizen in leegstaande panden worden niet meer meegeteld voor het toegewezen woningcontingent.

Meer autonomie dus voor de gemeenten, maar aan de andere kant wil de provincie dat gemeenten binnen bepaalde gebieden meer samen overleggen over huizenbouw. Het kan volgens de provincie niet langer zo zijn dat in een bepaalde regio alle gemeenten koophuizen bouwen en niemand goedkope huurwoningen. Gemeenten moeten beter afspreken wie wat doet.

Meer huizen middensegment

De provincie dringt opnieuw aan op het bouwen van meer huizen in het zogenoemde middensegment met huurprijzen tussen de zevenhonderd en duizend euro. Daarvoor zijn beleggers nodig. Uit een recent landelijk onderzoek is gebleken dat beleggers wel willen maar dat er geen plannen zijn. Merrienboer heeft daar bedenkingen bij.



Volgens de gedeputeerde is daar nog wel een wereld te winnen. “In de Brabantse grote steden is dat misschien zo, maar dat is niet overal. We moeten voorkomen dat beleggers alleen maar de krenten uit de pap pakken. Daar kunnen we als provincie een rol in spelen”.