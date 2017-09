Katje Doerak herenigd met dolblij baasje Emi, bonbons en bloemen voor dierenopvang

OSS - Eind goed, al goed. Dat is in een notendop het verhaal van het Utrechtse katje Doerak. De poes liep van huis en kwam terecht in Oss. Hoe Doerak zeventig kilometer verderop is beland, zal voor altijd een raadsel blijven. Maar vrijdag werd ze na een bijna een maand herenigd met haar baasje Emi Stikkelman. Zij was dolblij en had bloemen en bonbons bij voor de medewerkers van Dierenopvang Maasland.

Doerak verdween op 25 augustus en werd 6 september door de dierenambulance opgepikt in een woonwijk van Oss. De dierenbroeders van de ambulance lazen de chip af van de kat, belden vervolgens de eigenaar maar kregen geen gehoor. Ook Dierenopvang Maasland kreeg een dag later de voicemail van Emi te horen.



Brief

Beheerder van de dierenopvang, Sandra van Rooij: “We hebben Doerak meteen aangemeld bij de centrale van Amivedi. Er zijn berichten via Twitter en Facebook verspreid. En daarna hebben we Emi een ouderwetse brief gestuurd. Die is kennelijk met vertraging in de brievenbus gevallen. We hadden per ongeluk niet helemaal het goede adres opgeschreven.”

Dat verklaart waarom de scheiding tussen Emi en haar Doerak bijna een maand in beslag nam. Het zegt ook alles over de intense vreugde bij de hereniging. “Emi was dolblij”, vertelt Sandra over dat moment. Het zichtbaar opgeluchte baasje trakteerde vervolgens op bloemen en bonbons, een geste die de medewerkers van Dierenopvang Maasland erg waardeerden.