Twee ongelukken zorgen voor flinke files op de A73, weg inmiddels weer vrij

HAPS - Automobilisten die vanuit de provincie naar Nijmegen willen, moesten vrijdagmiddag de A73 mijden. Na twee ongelukken ging de weg dicht. Rond half vier werd die weer vrijgegeven. Bij het eerste ongeluk in het Gelderse Heumen botsten vier auto's op elkaar. Achterin de file die daarna ontstond, knalde in Haps een vrachtwagen op de stilstaande auto’s.

De VerkeersInformatieDienst (VID) meldde eerder nog dat de snelweg ook in de avondspits moest worden gemeden. Maar de A73 werd sneller vrijgegeven dan verwacht. De VID dacht dat het zeker tot half vijf zou duren, maar dit was dit niet het geval.



De politie deed onderzoek naar het ongeluk in Heumen en daarom werden de rijbaan afgesloten. Een bestuurder die bij het ongeluk betrokken was, raakte bekneld. De brandweer heeft hem of haar uit het voertuig gehaald. Het is niet bekend wat voor verwondingen de automobilist heeft.

Verkeer vanuit Nijmegen kwam vast te staan in een kijkersfile. Die is inmiddels opgelost.