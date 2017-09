Voormalig taptoestad Breda kan hart ophalen, dit weekend weer taptoeklanken te horen

BREDA - Trommels en blinkende blaas- en fluitinstrumenten, korpsleden in statige militaire kostuums, ooit was Breda met de jaarlijkse Nationale Taptoe een heus walhalla voor de liefhebber. Tot verdriet van veel Bredanaars verdween de Nationale Taptoe na 2004 echter uit de Baroniestad. Maar er is goed nieuws. Op het speelveld van voetbalvereniging Baronie laat Showkorps Concento zaterdagavond oude tijden herleven.

Secretaris Joeri Remie van Concento is niet het korpslid met de meeste grijze haren. Toch heeft hij nog herinnneringen aan de Nationale Taptoe zoals die 29 jaar lang in Breda werd gehouden. "Ik heb ooit eens mee mogen lopen in het voorprogramma, toen was ik een jaar of 11. Na afloop mochten we op de foto met de verschillende militaire korpsen. "



Andere jaren zat hij met zijn vrienden van Concento op de tribune. Allemaal vonden ze het meer dan jammer dat het militaire muziekevenement haar heil ergens anders zocht.



Smaakt naar meer

Jaren nadat de laatste Nationale Taptoe-klanken in de Baroniestad waren weggestorven, ontstond binnen Concento het idee om een nieuwe terugkerende taptoe op Bredase bodem te laten landen. Remie: "We waren in leden gegroeid van 17 naar 27. We doen mee aan taptoes in NL, België en Frankrijk."



En dat smaakte naar meer. "We zijn gaan zoeken naar showkorpsen die we leuk en betaalbaar vonden om hierheen te halen. En we hebben een paar topkorpsen bereid gevonden." De Euroband Rotterdam, de Rijnmondband Schiedam en een hoog aangeschreven Duits korps, allemaal hadden ze wel zin om naar Brabant te komen. In totaal maken acht korpsen hun opwachting.



Tribune uitverkocht

Zo'n zeshonderd kaarten zijn inmiddels verkocht. De tribune zit daarmee vol, maar op het veld is nog volop ruimte. Remie heeft er zin in. "Eigenlijk is het met een uitverkochte tribune nu al geslaagd. Nu nog zorgen dat de finale van de avond goed uitpakt. Dan staan alle taptoeverenigingen samen op het veld. We doen dan een nummer met 350 tot 400 muzikanten. Dat wordt voor iedereen mooi, zelfs als je niet van taptoe houdt."



Qua omvang kan het nieuwe evenement niet tippen aan de Nationale Taptoe. Ter vergelijk: de laatste Bredase editie van het militaire evenement in 2004 trok 40.000 bezoekers. Maar wie weet hoe groot de Concento-taptoe gaat groeien: "We krijgen regelmatig mailtjes van korpsen die er volgende keer bij willen zijn."



Die volgende keer zal waarschijnlijk in 2019 zijn. Concento hoopt elke twee jaar een taptoe te kunnen organiseren.